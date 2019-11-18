Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rus kuvvetlerine ait araçlar, Fırat’ın doğusundaki Ayn el Arab’ta 8’inci ortak kara devriye görevini icra ederken, YPG/PKK terör örgütü destekçileri tarafından taş ve molotoflu saldırıya uğradı.

RUS ZIRHLI ARAÇLARI ZARAR GÖRDÜ

Türk ve Rus zırhlı araçları, terör örgütü yandaşlarının araçları ateşe vermesine rağmen güvenliği tesis etmek amacıyla devriye görevine devam etti. Rus zırhlı araçları saldırıdan zarar gördü.

Ayn El Arap’ta Türk ve Rus askerine molotoflu saldırı VİDEO



MSB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA’ların da iştirakiyle Fırat’ın doğusundaki sekizinci kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Ayn el Arap bölgesinde icra edilen sekizinci kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA’lar iştirak etti. Türk ve Rus askeri unsurları 10 kilometre derinlikte ve 34 kilometre uzunluğundaki güzergâhta devriyeyi tamamladı." ifadelerine yer verildi.





