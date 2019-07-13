Aynı apartmanda yaşadığı eski gelinlerini döven anne kız

Antalya'da deri hastalığı ile mücadele etmeye çalışan kadın, yıllar sonra yüzünü yıkayabildi. Genç kadın güneşe çıkamasa da hayata tutunmaya çalışıyor.

Oyuncu olmasam ne yapardım bilemiyorum diyen, Aşk-ı Memnu’daki başarılı oyunculuğu ile hafızamıza kazanan Selçuk Yöntem’in hayat hikâyesidir…

Bursa'da Sevilay B., aynı apartmanda yaşayan eski kayınvalidesi ve görümcesi tarafından darbedildi.

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Eşini sokak ortasında öldüren zanlı hakim karşısına çıktı

Tekirdağ'da kendisini terk eden eşini 12 bıçak darbesiyle öldüren zanlı, mahkemede "50 TL istedim, vermedi. O zaman kafasında beni tamamen bitirdiğini anladım" dedi.