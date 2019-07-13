Aynı apartmanda yaşadığı eski gelinlerini döven anne kız

İnegöl ilçesinde aynı apartmanda yaşayan 33 yaşındaki Sevilay B., ile eski kayınvalidesi Fadime T. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma, Fadime T.'nin kızı Tasihe D. de katılınca kavgaya dönüştü.
KAVGAYI POLİSLER AYIRDI
İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, müdahale ederek kavgayı sonlandırdı. Yüzünde kesik oluşan Sevilay B., polis otosuyla Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis tarafından gözaltına alınan Fadime T ve kızı Tasihe D., polis merkezine götürüldü.