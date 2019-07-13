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Aynı apartmanda yaşadığı eski gelinlerini döven anne kız

Bursa'da Sevilay B., aynı apartmanda yaşayan eski kayınvalidesi ve görümcesi tarafından darbedildi.

DHA | 13.07.2019 - 16:47..
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İnegöl ilçesinde aynı apartmanda yaşayan 33 yaşındaki Sevilay B., ile eski kayınvalidesi Fadime T. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma, Fadime T.'nin kızı Tasihe D. de katılınca kavgaya dönüştü.

KAVGAYI POLİSLER AYIRDI

İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, müdahale ederek kavgayı sonlandırdı. Yüzünde kesik oluşan Sevilay B., polis otosuyla Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis tarafından gözaltına alınan Fadime T ve kızı Tasihe D., polis merkezine götürüldü.

Aynı apartmanda yaşadığı eski gelinlerini döven anne kız

Aynı apartmanda yaşadığı eski gelinlerini döven anne kız

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