Aynı evde 3 çocuk ve 245 hayvan yaşadı

Amerika'nın Florida eyaletinde yer alan Edgewater şehrinde polis ekipleri gelen ihbar üzerine bir adrese kontrole gitti ve adreste inceleme yaptı.

3 ÇOCUK, 245 HAYVAN AYNI EVDE YAŞADI

Adreste yapılan incelemede düzgün bakılmayan ve kötü koşullarda yaşayan 3 çocuk ve farklı türlerde 245 hayvan bulundu. Ayrıca evde, kafeste ölmüş bir ginepig, çürümüş gıdalar, hayvan dışkıları ve idrar bulunduğu belirtildi.

ÇOCUKLAR BİR AİLEYE, HAYVANLAR BARINAĞA

Öte yandan, 8,9 ve 10 yaşındaki 3 çocuğun, Florida Çocuk ve Aile Birimi tarafından söz konusu evden alınıp, sorumlu bir aile bireyine verildiği ve evdeki hayvanların da hayvan koruma merkezi tarafından barınağa gönderildiği açıklandı.

ABD'de bir evden, 3 çocuk ve 245 hayvan çıktı İZLE

3 KİŞİ SUÇLU BULUNDU

Açıklamaya göre, Melissa Hamilton, Greg Nelson ve Susan Nelson ismindeki 3 kişi ise '3 çocuk istismarı’ suçu ve '66 hayvana kötü muamele’ suçuyla karşı karşıya. Ayrıca polis, Greg Nelson’ın gözaltında olduğunu, Melissa Hamilton’ın ise yerinin bilindiğini ancak gözaltında olmadığını bildirdi.

EVDE BULUNAN HAYVANLAR

İnceleme sırasında evde bulunan hayvanlar sırasıyla şu şekilde:

Köpek: 4

Kedi: 2

Ginepig: 9 canlı, 1 ölü

Tavşan: 12

Hamster: 4

Şeker planör (uçan kuskus): 10

Kuş: 14

Geko: 1

Kara kaplumbağası: 1

Kirpi: 1

Sakallı Ejder: 7

Leopar Geko: 1

Fare: 178