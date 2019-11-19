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Aynı hastalıktan 5 kez evlat acısı yaşayan aile

Bursa'da yaşayan Harman çiftinin 5 çocuğu, 2'şer yıl aralıklarla akciğer yetmezliğinden hayatını kaybetti. 9 yaşındaki çocukları da akciğer yetmezliği hastalığına yakalanan aile, yardım bekliyor.

DHA | 19.11.2019 - 12:30..
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Biret ve Emsal Harman çifti, 5 kez evlat acısı yaşadı.

Çocuklarının 5'i akciğer yetmezliğine yenik düşen çiftin, çocukları Ömer Faruk Harman da akciğer yetmezliği hastalığına yakalandı.

ALTINCI KEZ EVLAT ACISI YAŞAMAK İSTEMİYOR

Bir süredir İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Ömer Faruk Harman'ın, hastalığını yenebilmesi için steril bir ortamda yaşaması gerektiği belirtildi. İnşaatlarda gündelik olarak çalıştığını belirten baba Biret Harman, altıncı kez evlat acısı yaşamamak için yardım eli beklediğini söyledi.

Aynı hastalıktan 5 kez evlat acısı yaşayan aile

"TEMİZ BİR EVE İHTİYAÇ VAR"

Biret Harman, ''Aileme bakabilmek için inşaatlarda çalışıyorum. Hem çalışıyorum hem de hasta olan oğluma bakmaya çalışıyorum. Onun bu hastalıkla mücadele vermesi için temiz bir eve ihtiyacı var. Hayırseverlerden bu konuda destek bekliyoruz.'' dedi.

Aynı hastalıktan 5 kez evlat acısı yaşayan aile

"GECE UYURKEN DİLİ BOĞAZINA KAÇIYOR"

Zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiklerini söyleyen Harman, ''Evlat acısını 5 kez yaşadım. Tedavisi için şu an oturduğumuz ev uygun değil. Devletimizden bir ev istiyoruz. Gece uyurken Ömer’in, küçük dili boğazına kaçıyor ve nefes alamıyor. Bu yüzden nöbet tutuyorum. Ayda 3-4 gün iş bulunca inşaatlara çalışmaya gidiyorum. 9 yaşındaki çocuğumu kaybetmek istemiyorum. Ömer 16 kilogram ağırlığında. Kilosu da çok düşük.'' diye konuştu.

Aynı hastalıktan 5 kez evlat acısı yaşayan aile

"OYUN OYNAMAK İSTİYORUM"

Hastalıkla mücadele eden Ömer Faruk Harman ise ''Ben iyileşip okula gitmek istiyorum. Oyun oynamak istiyorum.” diyerek gözyaşı döktü.

Aynı hastalıktan 5 kez evlat acısı yaşayan aile

Aynı hastalıktan 5 kez evlat acısı yaşayan aile

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