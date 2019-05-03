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Aynı köprüde 4 gün arayla intihara kalkıştı

İzmit'te intihara kalkışan 30 yaşındaki adam polisin çabasıyla ikna edilerek kurtarıldı.

DHA | 03.05.2019 - 14:14..
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Olay öğle saatlerinde İzmit'te D-100 Karayolu üzerinde bulunan Turgut Özal Köprüsü'nde yaşandı. Pazartesi günü, AMATEM'de tedavi görmek istediğini söyleyerek intihar teşebbüsünde bulunan I.Ç.C., bugün tekrar intihar teşebbüsünde bulundu.

Aynı köprüde 4 gün arayla intihara kalkıştı

Bu kez sabıkalı olduğunu ve işe giremediğini bu yüzden intihar etmek istediğini söyleyen I.Ç.C., polislerin zamanında müdahalesiyle bulunduğu yerden indirildi. İntihar teşebbüsü nedeniyle D-100 Karayolu Ankara yönünde bir şerit kapatılırken, ulaşım aksadı.

I.Ç.C. polis tarafından kendisine zarar vermemesi için kelepçelenerek karakola götürüldü.

Aynı köprüde 4 gün arayla intihara kalkıştı


Aynı köprüde 4 gün arayla intihara kalkıştı

Aynı köprüde 4 gün arayla intihara kalkıştı

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