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Aynı mahalle sakinleri kaza yaptı: 2 ölü

Manisa'nın Salihli ilçesinde, motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

DHA | 13.05.2019 - 09:07..
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Manisa'nın Salihli ilçesi Kurşunlu Kaplıcaları mevkisinde 68 yaşındaki İdris Cebeci yönetimindeki 45 SC 4864 plakalı motosikletle, karşı yönden gelen 78 yaşındaki Nevzat Z. yönetimindeki 45 LR 155 plakalı kamyonet çarpıştı.

YARALILAR HASTANEDE KURTARILAMADI

Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan 52 yaşındaki Sezai Ocak, ağır yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerinde gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan iki yaralı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aynı mahalle sakinleri kaza yaptı: 2 ölü

ESKİ MUHTAR OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Hayatını kaybeden Sezai Ocak'ın Caferbey Mahallesi eski muhtarı olduğu, İdris Cebeci'nin ise Ocak ile aynı mahallede oturdukları öğrenildi.

Aynı mahalle sakinleri kaza yaptı: 2 ölü

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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