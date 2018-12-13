Aynı sınıfta evlatla anne-babayı buluşturan proje

Kabadüz ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği "Bir gün ben de öğrenciyim" projesiyle veliler, çocuklarıyla gün boyu hem derse giriyor hem de bütün gününü onlarla beraber geçiriyor.

AMAÇ ÖĞRENCİNİN BAŞARISI ARTSIN

Kabadüz Anadolu Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde uygulanan "Bir gün ben de öğrenciyim" projesi kapsamında, velilerin de eğitim ve öğretime destek vermesi sağlanarak, öğrencilerin başarı seviyesinin en üst nokta taşınması hedefleniyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Baş, ülkemizdeki eğitim ve öğretime, velilerin destek vermesinin, gençlerin geleceği için büyük önem arz ettiğini söyledi.

"HER ŞEY ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN"

Projeyi ilk kez Kabadüz Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde hayata geçirdiklerini belirten Salih Baş, "İlçemizdeki tüm öğrencilerimizin çok iyi yerlere gelmesi için öğretmenlerimiz ve idarecilerimizle birlikte çalışıyoruz. Bu kapsamda ilçemizde ilk defa uyguladığımız 'Bir gün ben de öğrenciyim' projemizle velilerimizin eğitime destek vermelerini amaçladık. Sabah çocuğuyla birlikte okula gelen velilerimiz, gün boyu derslere katılıyor, teneffüste arkadaşlarıyla birlikte zaman geçiriyor" dedi





VELİLER TAM DESTEK VERİYOR

Projeye veliler tarafından tam destek verildiğini ifade eden Salih Baş, “Velilerin destek vermiş olduğu bir eğitim, çocuklarımızın eğitimini akademik ve sosyal yönden önemli derecede etkiliyor. Proje kapsamında gün boyu okulda çocuğuyla zaman geçiren velilerimizden, çok olumlu dönüşler geliyor. Bu proje kapsamında bütün velilerimizi okulumuzda ağırlayacağız" diye konuştu. Baş, projeye destek veren herkese de ayrı ayrı teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.



