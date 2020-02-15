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Aynı sokakta bir ay arayla ikinci kez vuruldu

Adana'da, iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada bir ay önce bacağından vurulan Ömer K., aynı yerde bu kez pompalı tüfekle boynundan vurularak yaralandı.

DHA | 15.02.2020 - 11:50..
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Adana'danın Seyhan ilçesinde, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüşünce, taraflar birbirlerine pompalı tüfekle ateş açtı.

İKİNCİ KEZ SALDIRIYA UĞRADI

Çıkan çatışmada Ömer K., boynuna isabet eden saçmayla yaralandı. Ömer K., yanındaki arkadaşları tarafından otomobil ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürülürken, karşı taraf ise olay yerinden kaçtı.

Öte yandan Ömer K.'nın bir ay önce de aynı yerde silahlı saldırıya uğrayarak bacağından vurulduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bir ay arayla aynı sokakta ikinci kez vuruldu

Aynı sokakta bir ay arayla ikinci kez vuruldu

Aynı sokakta bir ay arayla ikinci kez vuruldu

Aynı sokakta bir ay arayla ikinci kez vuruldu


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