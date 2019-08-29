1,415 kez izlendi

6,423 kez izlendi

1,974 kez izlendi

8,765 kez izlendi

Acemi sürücü, motosikletle aynı yayaya iki kez çarptı

2,207 kez izlendi

Orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor

1,887 kez izlendi

Bodrum'da hükümlüler çevre temizliği yaptı

1,421 kez izlendi

Ordu'da bir kişi annesini boğarak öldürdü

1 Ordu'da bir kişi annesini boğarak öldürdü Birlikte yaşadığı annesi ile tartışan 28 yaşındaki şahıs, öfkelenerek annesinin boğazına sarıldı. Anne ölürken, şahıs şüphe çekmemek için akrabalarını aradı.

2 Muş Menderesspor, Bitlis'i eledi Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu mücadelesinde Muş Menderesspor, sahasında Bitlis Özgüzelderespor'u 2-1 yendi.

3 MB Başkanı: Enflasyon görünümündeki iyileşme devam ediyor Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, verilerin ekonomide "ılımlı bir toparlanma eğilimi" gösterdiğine işaret ederek, "Enflasyon görünümündeki iyileşme devam ediyor." dedi.

4 Şanlıurfa'da havlıyor diye köpeği av tüfeğiyle vurdu Havlama sesinden rahatsız olduğu sokak köpeğine av tüfeği ile ateş eden şahıs, gözaltına alındı.

5 Apple'dan garanti dışı iPhone tamiri yapan servislere destek Apple, garanti dışı tamir yapan küçük işletmelerin orijinal parçalara erişimini sağlayacak.

6 Aynı yayaya iki kez çarpan acemi sürücü Çanakkale'de kask takmadan yola çıkan acemi sürücü, kavşakta aynı yayaya 2 kez çarptı.