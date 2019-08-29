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Aynı yayaya iki kez çarpan acemi sürücü

Çanakkale'de kask takmadan yola çıkan acemi sürücü, kavşakta aynı yayaya 2 kez çarptı.

AA | 29.08.2019 - 17:01..
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Aynı yayaya iki kez çarpan acemi sürücü

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir kavşakta meydana gelen kazalar güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, kadın sürücünün kullandığı motosikletin yolda yürüyen yayaya çarpması yer alıyor. Kazanın ardından yayayla sürücünün konuşması ve yayanın tekrar yürümeye devam etmesi görüntülerde yer alıyor.

10 SANİYE SONRA YENİDEN ÇAPRTI

Yaklaşık 10 saniye sonra yeniden hareket eden sürücünün, motosikletle aynı yayaya çarpması ve ikisinin de yere düşmesi görüntülere yansıyor.

Acemi sürücü aynı yayaya iki kez çarptı VİDEO

SÜRÜCÜYE YARDIM ETTİ

Görüntülerde, kazanın ardından yayanın kadın sürücüye yardım etmesi, çevredeki vatandaşların da yardımıyla aracın yoldan çekilmesi yer alıyor.

İlginç kaza ilçede günün konusu olurken, yaya ve sürücünün kazadan küçük sıyrıklarla kurtulduğu belirtildi.

1. ÇARPMA

Aynı yayaya iki kez çarpan acemi sürücü

2. ÇARPMA

Aynı yayaya iki kez çarpan acemi sürücü

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