Ayrancı Akgöl'de obruk oluştu

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde bulunan Akgöl sazlıklarında oluşan obruk, görenleri şaşkına çeviriyor.

OBRUĞUN İÇİ DOLMUYOR

Bölgenin kuş cenneti olarak anılan ve bir süredir rehabilitasyon çalışmaları yürütülen gölde oluşan obruğa, su doluyor.

OBRUK DOLMUYOR

Su obruk içerisine akıyor, ancak dolduramıyor.

Çünkü akıntı dipten başka bir yere gidiyor.

Akgöl içerisinde oluşan obruk İZLE

KUŞ SAYISININ ARTMASI BEKLENİYORDU

Su seviyesinin azlığı nedeniyle Akgöl'de sıkıntı yaşanırken, Ayrancı Barajı'ndan takviye yapılmıştı. Böylece kuş cenneti olarak bilinen gölde, kuş sayısının artması bekleniyordu.