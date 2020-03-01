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Ayrı yaşadığı kocası tarafından vurulan kadın öldü

Ankara'da bir kadın, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu hayatını kaybederken, katil zanlısı evinde intihar etti.

AA | 01.03.2020 - 13:03..
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İşe gitmek için Ankara'nın Kahramankazan ilçesi Atatürk Mahallesi Akşemsettin Caddesi'ndeki Huzur Parkı'ndan geçen Gamze S.'ye (30) bir süredir ayrı yaşadığı eşi Hasan S. (40) tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ayrı yaşadığı kocası tarafından vurulan kadın öldü

KURŞUN YAĞDIRDI

Sağlık personelinin yaptığı incelemede, vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Gamze S.'nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Ayrı yaşadığı kocası tarafından vurulan kadın öldü

İNTİHAR ETTİ

Araçla olay yerinden kaçtığı belirtilen Hasan S., Keçiören ilçesi Kuşcağız Mahallesi'ndeki evinde aynı silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Ayrı yaşadığı kocası tarafından vurulan kadın öldü

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