Ayrıldığı eşinin evine silahla girerken yakalandı

Kadına şiddet haberlerine, her gün bir yenisi ekleniyor. Didim ilçesinde polisin erken müdahalesi, belki de yaşanacak başka bir şiddet haberinin önünde geçti.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ÇIKMIŞTI

Eşi Amri Demir'den şiddet gördüğü gerekçesiyle 1 hafta önce Didim Cumhuriyet Savcılığı'na başvuran Leyla Demir, suç duyurusunda bulundu. Savcılık, koruma tedbiri olarak Amri Demir hakkında evden uzaklaştırma kararı verdi.

BAŞKA EVE YERLEŞTİ

Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen eşinin telefonla sürekli kendisini tehdit etmesi üzerine Leyla Demir, oğlu M.D.'yi alarak, Altınkum Atatürk Mahallesi'nde bulunan başka eve yerleşti.

TABANCAYLA GELDİ

Eşinin ve oğlunun sığındığı evi öğrenen Amri Demir ise tabancayla buraya geldi. Bunun üzerine '155 Polis İmdat' ihbar hattını arayan Leyla Demir, yardım istedi.

Kapıyı kırıp, içeri girmek üzereyken, olay yerine gelen polisleri fark eden Demir, tabanca ile mermileri çiçeklerin arasına saklayıp, kaçmaya çalıştı.

POLİSLER YAKALADI

Polis ekiplerince yakalanan Demir, gözaltına alındı. Görgü tanıklarının ifadesinden yola çıkan polis, Demir'in kaçarken çiçeklerin arasına sakladığı silah ve mermileri bulup, el koydu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Didim'de midye satarak geçimini sağladığı öğrenilen Amri Demir, polisteki işlemlerin ardından dün adliyeye sevk edildi. Demir, 'uzaklaştırma kararını ihlal' ve 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından çıkarıldığı mahkemce tutuklandı.