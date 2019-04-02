Ayrılık mektubunu Babil kralı çıkardı

Amerika'nın Virginia eyaletindeki Liberty Üniversitesi'nden arkeologlar, Babil Kralı Nabonidus'un, M.Ö. 6'ncı yüzyılda yazdığı, dünyanın ilk ayrılık mektubunu keşfetti.

Araştırmacılar, şimdiye keşfedilen ilk ayrılık mektubunun Babil Kralı Nabonidus'a ait olduğunu açıkladı.

İHANETİ ANLADI

Mektup niteliğindeki bu tabletin, geçen yıl Irak'ın güneyinde keşfedildiği belirtildi. Kral Nabonidus'un cariyesine yazdığı mektupta, ihanet de ortaya çıktı.

"TAPINAĞA BAĞIŞLAYACAĞIM"

Babil kralı, ayrılık mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Çocukluk arkadaşım Nisaba ile görüştüğünün haberi, Yukarı Fırat'tan bana ulaştı. En sevdiğim cariyelerimden biri olduğun için bu ihanetle mahvoldum. Keten şal ve sandaletlerini almak için ayın sonuna kadar vaktin var, yoksa onları Ay Tanrısı'nın tapınağına bağışlayacağım."