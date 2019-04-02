taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.57375
Euro
6.25345
Altın
1289.5
Borsa
94773.31
Gram Altın
230.563

Ayrılık mektubunu Babil kralı çıkardı

M.Ö. 6'ncı yüzyılda Babil kralı Nabonidus, cariyesinden ayrıldı ve ona bir mektup yazdı. Nabonidus, dünyanın ilk ayrılık mektubunu yazmış oldu.

Haber Merkezi | 02.04.2019 - 16:35..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Amerika'nın Virginia eyaletindeki Liberty Üniversitesi'nden arkeologlar, Babil Kralı Nabonidus'un, M.Ö. 6'ncı yüzyılda yazdığı, dünyanın ilk ayrılık mektubunu keşfetti.

Araştırmacılar, şimdiye keşfedilen ilk ayrılık mektubunun Babil Kralı Nabonidus'a ait olduğunu açıkladı.

İHANETİ ANLADI

Mektup niteliğindeki bu tabletin, geçen yıl Irak'ın güneyinde keşfedildiği belirtildi. Kral Nabonidus'un cariyesine yazdığı mektupta, ihanet de ortaya çıktı.

Ayrılık mektubunu Babil kralı çıkardı

"TAPINAĞA BAĞIŞLAYACAĞIM"

Babil kralı, ayrılık mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Çocukluk arkadaşım Nisaba ile görüştüğünün haberi, Yukarı Fırat'tan bana ulaştı. En sevdiğim cariyelerimden biri olduğun için bu ihanetle mahvoldum. Keten şal ve sandaletlerini almak için ayın sonuna kadar vaktin var, yoksa onları Ay Tanrısı'nın tapınağına bağışlayacağım."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ekrem İmamoğlu, Fatih Portakal'ın ev arkadaşı çıktı

Ekrem İmamoğlu, Fatih Portakal'ın ev arkadaşı çıktı

373
Belediye başkanlarının maaşları

Belediye başkanlarının maaşları

152
Melih Gökçek'in seçim değerlendirmesi

Melih Gökçek'in seçim değerlendirmesi

308
Buket Aydın haber sunarken hiç gülmedi

Buket Aydın haber sunarken hiç gülmedi

389
Abdüllatif Şener'in yerel seçimde Konya'da CHP'ye etkisi

Abdüllatif Şener'in yerel seçimde Konya'da CHP'ye etkisi

142
CHP'li Kartal Belediyesi'nin anlamsız yapısı

CHP'li Kartal Belediyesi'nin anlamsız yapısı

590
Kaşıkçı'nın çocuklarına rüşvet verildi

Kaşıkçı'nın çocuklarına rüşvet verildi

80
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir