Ayrımcı doktor skandalına iki üniversite daha karıştı

Geçen aylarda 2011 yılından beri özel Tokyo Tıp Üniversitesi'nin kadın adayların giriş sınavlarındaki notlarını düşürdüğü ortaya çıkmıştı.

Daha sonra ülkedeki 81 üniversiteyi kapsayan bir incelemeyle diğer okullarda da benzer cinsiyetçi uygulamalar olup olmadığı denetlenmeye başlamıştı.

KADIN ADAYLARIN NOTLARI AZALTILMIŞ

Japon medyasında yer alan haberlere göre, incelemeler sonucunda tıp okulları olan Juntendo ve Kitasato üniversitelerinde de sistematik olarak kadın adayların notlarının azaltıldığı anlaşıldı.

Yerel Asahi gazetesine konuşan Juntendo Üniversitesi Dekanı Hiroyuki Daida, okulun cinsiyetçi uygulamasını ilginç bir açıklamayla savundu.





"ERKEK ADAYLARA YARDIMCI OLMAK İÇİN"

Daida, "Kadınlar zihinsel olarak erkeklerden daha çabuk olgunlaşıyor. Üniversite sınavına girilen yaşlarda kadınların iletişim becerileri de erkeklerden daha gelişmiş oluyor. Yani, bu uygulama erkek adaylara yardımcı olmak için bir önlemdi" dedi.

"KABUL EDİLEMEZ"

Daida ayrıca, okulun yurt imkanlarının da kadınlar için uygun olmadığını söyledi. Yetkililer ise okulun açıklamasını kabul edilemez olarak değerlendirdi. Tokyo Tıp Üniversitesi uygulamanın nedenini kadınların aile kurmak için meslekten uzaklaşmaları olarak açıklamıştı.