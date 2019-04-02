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Aysar nedir

Türk ve anadolu halk inancında değişken karakterli kişi ve onun değişken karakterine aysar deniliyor.

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gĞÜÜTÇ

Ay’a (ayın hareketleri ile evrelerine ve belki de dünyaya olan mesafesine) bağlı olarak karakteri ve huyu değişen kişi anlamına gelen aysar, ayrıca kişinin yaşadığı psikolojik durumunu da anlatır.

Aysamak fiili de aynı şekilde bu değişken ruh halini ve sonuçlarını anlatmakta kullanılıyor. Batı mitoloji ve masallarında yer alan ve dolunayda kurda dönüşen erbörü (kurt adam) motifi, bu anlayışın bir dışavurumudur.

Ayın hareketleri ve evreleri insanoğlunun daima ilgisini çekmiş ve bunlara değişik anlamlar yüklenmiştir.

KURT ADAMA DÖNÜŞÜM

Eskiden insanların Ay’ın hareketleriyle ilgili gördükleri etkilerin büyük bir kısmının boş inançlar olduğu kesinleşmiş durumdadır. Eski uygarlıklarda ve halk inançlarında insanların uykularında gezinmeleri dolunay ışığı tarafından çekilmelerine bağlanmıştır. Dolunayın ışığının pencereden içeri girmesinin rüyaları bile etkilediğine, dolunayda cinsel içgüdülerin, tarlaların bereketlerinin arttığına hatta kurt adama dönüşüldüğüne bile inanılmıştır.

GÜNÜMÜZDEKİ ANLAMI FARKLI

Günümüzde ise Ay’ın evrelerine bağlı olarak depremlerin, kasırgaların arttığı, hatta cinayetlerin, intiharların, kazaların çoğaldığı; kadınların aybaşları ve hastaların sara nöbetleri ile ayın çekim gücü arasında ilişki bulunduğu öne sürülmektedir. Ancak Ay ile ile bahsedilen olaylar arasında henüz bilimsel bir ilişki saptanamamıştır. Ay’ın dünyadaki denizlerde ve okyanuslarda ‘gelgit’ denilen, suların alçalması ve yükselmesi olayı üzerinde doğrudan etkisi olduğu bilimsel bir gerçektir.

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