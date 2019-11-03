Ayşe Arman Hürriyet'ten istifa etti

Aydın Doğan'ın Demirören Holding'e sattığı Hürriyet gazetesinde iki gün içerisinde 43 gazetecinin işine son verildi.

Medya gündemine bomba gibi düşünen işten çıkarmaların ardından tepki istifaları da üst üste geldi.

Genel yayın yönetmeni Vahap Munyar ve köşe yazarı Gülse Birseli'in ardından Ayşe Arman da gazeteden istifa ettiğini açıkladı.

"27 YILLIK HÜRRİYET MACERASI"

Instagram hesabından açıklama yapan Arman, 27 yıllık Hürriyet kariyerini noktaladığını duyurdu.

Ayşe Arman, şunları söyledi: "27 yıldır pazar röportajları yapıyorum. Artık gazeteden değil, buradan paylaşacağım. Hürriyet bitti, sevdiğim işi yapmaya devam. Tabii ki üzgünüm. 27 yıl, Ömer’le ilişkimden uzun. Resmen bir ömür. Çok güzel günlerim oldu. Hürriyet’te doğdum ama yaşamaya devam edemeyeceğimi görüyorum. Yasımı kendi içimde yaşıyordum, ama o kadar çok soran oldu ki, paylaşmam icap etti.

"NOTER ARACILIĞIYLA İSTİFA ETTİM"

Peki o zaman: Geçen hafta, buradaki Türk konsolosluğundaki noter aracılığıyla aramızdaki sözleşmeyi fesettiğimi bildiren bir ihtarname yolladım. İstifa ettim yani."