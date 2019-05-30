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Aysel Öğretmen'e minibüs çarptı, 2 gün dayanabildi

Yalova'da görev yaptığı okulun önünde yolun karşısına geçerken minibüsün çarpması sonucu ağır yaralanan Aysel Akın, 2 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

DHA | 30.05.2019 - 16:21..
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Yalova'da sınıf öğretmeni iki çocuk annesi Aysel Akın, önceki gün minibüsle görev yaptığı Seyrantepe Mahallesi’ndeki Mevlana İlkokulu’na gitti.

BAŞINI YERE ÇARPTI

İndiği minibüsün arkasından, yaya geçidinden yolun karşına geçmek isteyen Akın'a, karşı yönden gelen bir başka minibüs çarptı. Kazada, metrelerce sürüklenip, başını yere çarpan Aysel Öğretmen yaralandı.

Aysel Öğretmen'e minibüs çarptı, 2 gün dayanabildi

İKİ GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDAYDI

Çağırılan ambulansla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Aysel Akın'ın, iç kanama geçirdiği tespit edildi. İki gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Akın, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Aysel Öğretmen'e minibüs çarptı, 2 gün dayanabildi

ÖĞRENCİLERİ İLE SİNEMAYA GİDECEKTİ

Aysel Akın'ın öğretmeni olduğu 4/B sınıfı öğrencileri, acı haberle büyük üzüntü yaşadı. Kazanın olduğu gün, Aysel Öğretmen'le birlikte sinemaya gitmeyi planladıklarını belirten öğrencilerden İbrahim Uğur, kendisiyle çekildiği fotoğrafı gösterdi.

Aysel Öğretmen'e minibüs çarptı, 2 gün dayanabildi

FOTOĞRAF HATIRA KALDI

Küçük İbrahim, “Öğretmenim bu fotoğrafı çektirirken, ‘Bu fotoğraf ben ölürsem size hatıra kalsın’ demişti. O öldü, şimdi bu fotoğraf ondan hatıra kaldı. Kazayı gördüm. Öldüğünü duyduğumda odama gittim, ağladım." dedi.

Aysel Öğretmen'e minibüs çarptı, 2 gün dayanabildi

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