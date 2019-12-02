Ayşe Tuba Arslan'ın yürek burkan yeni dilekçesi

Eskişehir’de 11 Ekim tarihinde ayrıldığı eşi tarafından satırla ağır yaralandıktan 44 gün sonra tedavi gördüğü Eskişehir Osmangazi Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayatını kaybeden Ayşe Tuba Arslan'ın, yürekleri burkan yeni bir dilekçesi daha ortaya çıktı.

EN AĞIR ŞİDDETİ YAŞAMIŞ

Talihsiz kadının çantasından çıkan ve yaşadıklarını anlattığı dilekçesinde, bu kez daha ağır şiddet olayları yer aldı. Uzaklaştırması olduğu halde eşinin eve gelerek kendisini darbettiğini dile getiren Arslan, defalarca tecavüze uğradığını da yazdı.

HEM DÖVMÜŞ HEM DE DEFALARCA TECAVÜZ ETMİŞ

Arslan, şikayet mektubunun devamında ise ölmemek için yetkililerden şu şekilde yardım istedi:

“Tedbir kararı olmasına rağmen, hiçbir şekilde sonuç alamadım. Yalçın Özalpay tekrar fiziksel şiddet gösterdiği için hayatımdan endişe ediyorum. Yalçın Özalpay’dan korkuyorum. Her gün işe gelip giderken, beni takip ediyor. Yalnız sokağa çıkaramıyorum, bu nedenden dolayı işe babam getirip götürüyor. Babamın yanımda olmadığı zamanlarda şahsıma yönelik ağza alınmayacak hakaretlerde bulunuyor. Artık namusuma dil uzatıyor. Sokaklarda bağırıyor. Herkes bize bakıyor. Ve bütün arkadaşlarımı rahatsız ediyor. Telefonla arayıp kötü kadın diye anlatıyor. Beni çocuklarımdan uzaklaştırdı, 'Anneniz kötü kadın' diye anlattı. Ben evimden çıkmayacaktım, uzaklaştırma kararı olduğu halde zorla eve girdi. Ben evi terk etmek zorunda kaldım. Çünkü fiziki şiddet ve tecavüz ediyordu zorla dayanamadım artık. Evimden çıkmak zorunda kaldım. Benim can güvenliğim hiç yok. Kezzap atmak, öldürmekle, tehdit ediyor. Dayanacak gücüm kalmadı. Bunun gibi birçok tehditlerde bulunuyor. Bana artık iftira atıyor. Bankada param varmış, bir adamla yaşıyormuşum. Bana para vermiş, ev almış. Artık çok yoruldum, ne yapacağımı bilmiyorum. 25 yıllık evliliğimde ne kadar altın varsa, elimden aldı. Ben 25 yıldır iyiydim, evi terk edince kötü oldum. Herkese böyle anlatıyor. Artık bu iftiralara dayanamıyorum. Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan rica ediyorum bir kadın olarak ben öldükten sonra mı bana yardımcı olacaksınız.”