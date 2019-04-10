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Ayşegül Yıldız'dan kızı Elif Ada'ya: İyi ki doğdun

Ayşegül Yıldız, kızı Elif Ada'nın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

Haber Merkezi | 10.04.2019 - 13:53..
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Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, 6 yaşına giren kızı Elif Ada’ya doğum günü kutlaması yaptı. Sosyal medya hesabından doğum gününe ait kareler paylaşan Yıldız, kızına olan duygularını dile getirdi.

"PRENSESİM"

Yıldız, fotoğrafların altına şu notu yazdı: "Prensesim... İyi ki hayatıma geldin, sonsuz şükürler olsun Rabbime. Bana o güzel kalbinle ne güzel dost oldun, vicdanınla ne güzel arkadaş, merhametinle ne güzel bir evlat......İyi ki oldun, iyi ki doğdun benim edepli, güzel huylu, güzel yavrum. Rabbim sana ve tüm çocuklara çok güzel yazılar yazsın inşallah. Ömrün uzun, bahtın güzel olsun prensesim...... Birlikte nice senelere."

Ayşegül Yıldız'dan kızı Elif Ada'ya: İyi ki doğdun

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