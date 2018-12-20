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Ayşen Gruda’nın kızı: Annem tekrar yoğun bakımda

Ayşen Gruda’nın sağlık durumu hakkında kızı Elvan Gruda yaptığı açıklamada, "Annem tekrardan yoğun bakıma alındı. Son evre pankreas kanseri ve karaciğer metastazı ile karşı karşıyayız" dedi.

İHA | 20.12.2018 - 15:23..
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Ayşen Gruda’nın sağlık durumu hakkında, tedavi gördüğü hastane tarafından yazılı açıklama yapıldı.

"MÜDAHALE VE DESTEK TEDAVİLERİMİZ DEVAM ETMEKTE"

Açıklamada, "Türk sinema ve tiyatrosunun duayen ismi Ayşen Gruda’nın durumu ciddiyetini korumaktadır ve tedavisi Derindere Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde devam etmektedir. Değerli sanatçımız Ayşen Gruda’nın genel sağlık durumu pankreas kanserinin son evresinden kaynaklanan sağlık problemleri nedeniyle ciddiyetini korumaktadır. İç Hastalıkları Uzmanı ile Genel Cerrahi Uzmanı kontrolünde gereken tüm müdahale ve destek tedavilerimiz devam etmektedir. Süreç hakkında sizi detaylı bilgilendirmeye devam ediyor olacağız" denildi.

"1 YILDIR MÜCADELE EDİYORUZ"

Ayşen Gruda’nın kızı Elvan Gruda ise hastaneye ilettiği ve paylaşılmasını istediği yazılı açıklamada, "Annem Ayşen Gruda tekrar yoğun bakıma alınmıştır. Son evre pankreas kanseri ve karaciğer metastazı ile karşı karşıyayız. Bu hastalıkla 1 yıldır mücadele ediyoruz. Ancak pankreas kanseri sinsi bir yapıda olduğu için son evrede kendini belli etti. Çok değerli doktorumuz Ergün Kasapoğlu, yaşam süresini ve kalitesini en üst düzeyde tutabilmek için büyük emek sarf etti.

"YOĞUN BAKIMA KİMSE ALINAMIYOR"

Hastane Derindere, tüm imkanlarını seferber ederek son derece özenli bir bakım yürütmekte. Biz ailesi olarak her an başındayız. Tıbbi açıdan durumu detaylı bir şekilde doktorları tarafından açıklanacaktır. Başka hiçbir bilgiye itibar etmeyiniz. Enfeksiyon riski olduğu için yoğun bakıma kimse alınamıyor. Ancak biliyoruz ki bütün sanat dünyası, dostları, sevenleri, tüm Türkiye bizimle. Herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Ayşen Gruda’nın kızı: Annem tekrar yoğun bakımda

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