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Ayşe'nin katil zanlısının, tacizden soruşturması çıktı

Ayşe Karaman'ın şüpheli ölümüne ilişkin tutuklanan anestezi uzmanı Ö.T.'nin, daha önce iki hastanede tacizden şikâyet edildiği ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 11.09.2019 - 09:35..
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Ankara'da 29 Temmuz'da, erkek arkadaşı anestezi uzmanı doktor Ö.T.'nin evinde ölü bulunan anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, yeni iddialar gündeme geldi.

Mahkeme dosyasına giren tanık ifadesine göre Ö.T., Ayşe Karaman'a olaydan üç gün önce damar yolu açıp propofol ilacı verdi. "Tasarlayarak öldürmek” suçundan tutuklanan Ö.T. hakkındaki iddialar, dava dosyasına girdi.

"KOLUNDA DAMAR YOLUNUN AÇILDIĞINI GÖRDÜM"

İsmi açıklanmayan bir tanık, verdiği ifadesinde tutuklanan doktorla ilgili, "Ayşe'nin kolunda damar yolunun açıldığını gördüm. Bunun ne olduğunu sordum. O da bana Ö.T.'nin propofol ilacı yaptığını söyledi.” iddiasını ortaya attı.

Ayşe'nin katil zanlısının, tacizden soruşturması çıktı

"ALDATMANIN SONUCU ÖLÜM"

Aynı tanığın, “Ayşe, Ö.T.'nin bir erkek arkadaşının sevgilisi tarafından aldatıldığını kendisine anlattığını, bu olaydan dolayı imalı olarak bu şekilde aldatmanın sonucunun ölüm olduğunu ifade ettiğini bana söyledi.” sözleri dosyaya girdi.

TACİZ ŞİKAYETLERİ VE AMELİYAT YASAĞI

Ö.T.'nin, Ankara'da özel bir hastanede kadın çalışanların taciz şikâyetleri üzerine soruşturma geçirdiği de öne sürüldü. Ö.T. ile ilgili bir diğer iddia ise, ameliyatlara girmesinin yasaklandığı yönünde. Ö.T.'nin, girdiği ameliyat sonrası eksik çıkan propofol ilacı sonrası hastane yönetimince ameliyatlara girmesinin yasaklandığı öğrenildi.

ANNE: EĞİTİMİNİ KÖTÜYE KULLANDI

Yaşadıkları olayın kendilerinde derin bir yara oluşturduğunu ve kızını çok özlediğini belirten Ayşe Karaman'ın annesi Feride Karaman, şunları söyledi: "Bir gün eve geldiğinde niye damar yolu açık dediğimde, 'Bağışlık sistemim çökmüş. Özgür Hoca bana vitamin verdi.' dedi. Benim çocuğumun sigaradan başka kötü alışkanlığı yoktu. Beni aradı, 'Çocuğunuzu eğitime göndermiyorsunuz. Çok başarılı bir çocuk. Ne için engel oluyorsunuz?' dedi. Okumuş insan, eğitimli, doğru diyor dedim. Ama bu okumuşluğunu kötüye kullandı. 41 gün oldu, 41 gündür ağlıyorum ben. Adalet yerini bulsun istiyorum."

Ayşe'nin katil zanlısının, tacizden soruşturması çıktı

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