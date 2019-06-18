taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8733
Euro
6.5949
Altın
1339.17
Borsa
92249.8
Gram Altın
252.906

Aysu'nun Kız Kulesi'ni görme hayali gerçek oldu

Konya'da yaşayan kanser hastası 16 yaşındaki Aysu Gümüşkan'ın Kız Kulesi'ni görme hayali gerçek oldu.

AA | 18.06.2019 - 02:25..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan kanser hastası 16 yaşındaki Aysu Gümüşkan'ın, İstanbul'daki Kız Kulesi'ni görme hayali Beyşehir Belediyesi sayesinde gerçek oldu.

Yaklaşık bir yıl önce "Hodgkin Lenfoma” teşhisi konulan Gümüşkan, zorlu bir tedavi sürecine girdi.

KIZ KULESİ GÖRME İSTEĞİ

Gümüşkan'ın, kendisini ziyaret eden Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı ve Beyşehir Belediyesi Sosyal Kültür Etkinlikler Görevlisi Mustafa Büyükkafalı'nın, "Gitmek isteyip de gidemediğin veya yapmak isteyip de yapamadığın bir şey var mı?" sorusu üzerine dile getirdiği, "İstanbul’daki Kız Kulesi'ni görmek istiyorum" hayali, gerçeğe dönüştürüldü.

İstanbul seyahatine bir yolcu firmasının sponsor olduğu Aysu Gümüşkan ve kendisine eşlik eden annesi Hacer Gümüşkan'ı burada Beyşehir, Hüyük, Derebucak Çevresi Kültür ve Yardımlaşma Derneği (BEYHUDER) Başkanı Şükrü Karagül karşıladı.

Aysu'nun Kız Kulesi'ni görme hayali gerçek oldu

İSTANBUL TURU

Gümüşkan, önce hayali olan Kız Kulesi'ni, ardından da Galata KulesiTaksim Meydanı ve Eyüp Sultan Camisi'ni ziyaret etti.

Gümüşkan, Beyşehir'e dönüşünde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hayalimin gerçekleştirebileceğini duyunca çok mutlu oldum. Tedavi sürecime uygun bir gün ayarlandı ve annemle birlikte İstanbul'a gittik. İstanbul'da bizi karşılayan dernek başkanımız bizi hayalim olan Kız Kulesi'ne götürdü. Orada hayalimin de ötesinde çok güzel zaman geçirdim. Merak edip görmek istediğim Galata Kulesi, Eyüp Sultan Camisi ve Taksim Meydanı'na da gitmek kısmet oldu." diye konuştu.

Aysu'nun Kız Kulesi'ni görme hayali gerçek oldu

"BENİ ÇOK MUTLU ETTİ"

Geziden çok mutlu döndüğünü anlatan Gümüşkan, "Bu zorlu tedavi sürecimin içinde bu gezi bana çok güzel moral oldu, beni çok mutlu etti. Bu hayalimin gerçeğe dönüşmesinde destek olan başta Beyşehir Belediye Başkanımız Adil Bayındır olmak üzere, Turizm Derneği Başkanımız ve Beyşehir Belediyesi Kültür Etkinlikleri Sorumlusu Mustafa Büyükkafalı ve ekibine, BEYHUDER Başkanı Şükrü Karagül ile dernek üyesi Mücahit Bayram'a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Anne Hacer Gümüşkan da çok güzel bir ziyaret gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Kız Kulesi'ni görmek Aysu'nun en büyük hayaliydi. Hayalinin gerçek olmasına vesile olan, katkı ve destek sunan herkese, bizi orada ağırlayanlara çok teşekkür ediyorum." dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Batı'nın Mursi'nin ölümü karşısındaki tutumu

Batı'nın Mursi'nin ölümü karşısındaki tutumu

30
Arap dünyası Mursi'nin ölümüne sessiz kaldı

Arap dünyası Mursi'nin ölümüne sessiz kaldı

30
Irak'ta ABD askerlerinin kaldığı üsse füzeli saldırı

Irak'ta ABD askerlerinin kaldığı üsse füzeli saldırı

9
ABD'den İran'a

ABD'den İran'a "uranyum limitini aşma" uyarısı

1
ABD'den Orta Doğu’ya bin asker daha

ABD'den Orta Doğu’ya bin asker daha

0
NBA şampiyonluğu kutlamasında silah sesleri

NBA şampiyonluğu kutlamasında silah sesleri

0
Yozgat’ta yolcu otobüsü kaza yaptı: 13 yaralı

Yozgat’ta yolcu otobüsü kaza yaptı: 13 yaralı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir