Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 101 göçmen yakalandı.

3 AYRI OPERASYON DÜZENLENDİ

Alınan bilgiye göre, Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişleri önleme faaliyetlerini sürdüren sahil güvenlik unsurları, Babakale, Kadırga Burnu ve Sivrice açıklarında 3 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Ayvacık'ta 101 göçmen yakalandı İZLE



İLK ETAPDA 100 GÖÇMEN YAKALANDI

Operasyonlarda, lastik botla denize açılan, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu Afganistan uyruklu 100 göçmen yakalandı.

Küçükkuyu’daki Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'na getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

LASTİK BOTLA KAÇAN GÖÇMEN DE YAKALANDI

Öte yandan kamyon lastiğini bot olarak kullanıp denize açılan Filistin uyruklu bir kişi ise ihbar üzerine yakalandı.

İfadesinde 21 yaşında olduğunu ve Midilli Adası'na geçmek için denize açıldığını, ancak bir süre sonra yorulması nedeniyle sürüklendiğini belirttiği öğrenilen göçmen, kendisini kurtaran ekiplere teşekkür etti.