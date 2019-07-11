Ayvalık hortumun yaralarını sarıyor

Ayvalık'ın Altınova sahili ile Sahilkent Mahallesi’nde de etkili olan şiddetli yağış ile meydana gelen hortum, sadece 5 dakika etkili olsa da deniz kıyısındaki tekneleri sahile attı.

HASAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Ayvalık’ta günün ilk ışıklarıyla, hortumun verdiği hasar gün yüzüne çıktı. Ayvalık’ta hortumdan en çok etkilenen bölge ise Sahilkent sınırları içerisinde bulunan Engürü Sitesi oldu.

ELEKTRİK VERİLEMİYOR

Seyyar bir baz istasyonunun devrildiği sitede, enerji nakil hatlarının hortum sebebiyle kopması sonucu, bölgeye halen daha elektrik verilemediği öğrenildi.

BİRÇOK YER ZARAR GÖRDÜ

Site içerisindeki amfiteatr sahnesinin yerle bir olduğu gözlenirken, bazı evlerin çatılarındaki kiremitlerin uçtuğu, gölgeliklerin ise zarar gördüğü gözlendi.

Sitenin plaj kısmındaki şezlong ve şemsiyelerin denize uçtuğu dikkatlerden kaçmazken, kafeterya kısmında ise bambu gölgelikler zarar gördü.