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Ayvalık’ta 31 göçmen Sahil Güvenlik’ten kaçamadı

Yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 31 göçmen yakalandı.

İHA | 30.07.2019 - 01:44..
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Sahil Güvenlik bünyesindeki uçak tarafından yapılan devriye uçuşunda Ayvalık’ın Sarımsaklı açıklarında bir lastik bot içerisinde bir grup göçmen’in Midilli Adası’na doğru gittiği tespit edildi.

31 GÖÇMEN

Hemen harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botu durdurarak botun içerisinde bulunan; 15 Kongo, 13 Suriye, 3 Güney Amerika olmak üzere 31 göçmeni ele geçirdi.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.
Ayvalık’ta 31 göçmen Sahil Güvenlik’ten kaçamadı

Ayvalık’ta 31 göçmen Sahil Güvenlik’ten kaçamadı

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Ayvalık’ta 31 göçmen Sahil Güvenlik’ten kaçamadı

Ayvalık’ta 31 göçmen Sahil Güvenlik’ten kaçamadı

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