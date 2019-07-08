taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7363
Euro
6.434
Altın
1392.78
Borsa
98695.44
Gram Altın
257.283

Ayvalık’ta 36 göçmen yakalandı

Yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 36 göçmen jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde yakayı ele verdi.

İHA | 08.07.2019 - 22:43..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Cunda Adası sınırları içerisinde bulunan Pateriça mevkiinde devriye nöbeti yapan Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler bir kapalı kamyonetin ormanlık alanda park halinde olmasından şüphelendi.

SICAKTAN BAYILMAK ÜZEREYDİLER

Hemen harekete geçen ekipler, kamyonetin kapısını açtıklarında çoğunluğu çocuk olmak üzere 36 göçmen ile karşılaştı. Kapalı kamyonetin içerisinde sıcaktan bayılmak üzere olan 8’i Somali, 7’si Filistin, 17’si Suriye, 3’ü Irak, 1’i Togo uyruklu oldukları öğrenilen göçmenlere jandarma ekipleri yardımcı oldu.

13 çocuk, 13 kadın olmak üzere 36 göçmen, Ayvalık Devlet Hastanesinde sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Burada küçük çocuklara süt, yetişkinlere de yiyecek ve içecek gibi insani yardımların yapıldığı 36 göçmen hakkında yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi.

Ayvalık’ta 36 göçmen yakalandı

Ayvalık’ta 36 göçmen yakalandı

Ayvalık’ta 36 göçmen yakalandı

Ayvalık’ta 36 göçmen yakalandı

Ayvalık’ta 36 göçmen yakalandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Adriana Lima yeni aşka yelken açtı

Adriana Lima yeni aşka yelken açtı

157
Ali Babacan, AK Parti'den istifa etti

Ali Babacan, AK Parti'den istifa etti

1071
Trafik magandasıyla tokalaşan polis açığa alındı

Trafik magandasıyla tokalaşan polis açığa alındı

937
Hamile kadının bulunduğu araca saldıranlar adliyeye sevk edildi

Hamile kadının bulunduğu araca saldıranlar adliyeye sevk edildi

1023
AK Parti, Ali Babacan'ı kurucu üyeler listesinden çıkardı

AK Parti, Ali Babacan'ı kurucu üyeler listesinden çıkardı

267
ODTÜ'lü öğrencilerden polislere hakaret

ODTÜ'lü öğrencilerden polislere hakaret

713
Pendik'teki magandalara trafik cezası

Pendik'teki magandalara trafik cezası

604
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir