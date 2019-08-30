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Adıyaman'da bir şahıs babasını vurdu

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1 Ayvalık’ta 39 göçmen yakayı ele verdi Yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 39 düzensiz göçmen İlçe Jandarma komutanlığı bünyesindeki ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

2 Trump’ın Polonya ziyaretine kasırga engeli Donald Trump, Florida eyaletini vurması beklenen Dorian Kasırgası sebebi ile Polonya ziyaretini iptal ettiğini duyurdu.

3 23 yıldır aranan suçlu yanlışlıkla yakalandı Göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 9 şahısın içerisinde sahte kimlikle yakalanan H.T.’nin 1996 yılında İstanbul’da 2 cinayetten arandığı ortaya çıktı.

4 TEM'de otobüs alev alev yandı Yangın sonucu otobüs küle dönerken, sefer dışı olması ve içerisinde sürücü haricinde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

5 Adıyaman’da, genç kadının çantasını zorla alıp kaçtılar Genç bir kadının çantasını zorla alıp kaçan yaşı küçük şahıslar kayıplara karıştı.

6 Adıyaman'da bir şahıs babasını vurdu Otomobiliyle seyir halinde olan E.A. (65), aracın önünü kesen oğlu tarafından tabanca ile vuruldu.