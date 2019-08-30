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Ayvalık’ta 39 göçmen yakayı ele verdi

Yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 39 düzensiz göçmen İlçe Jandarma komutanlığı bünyesindeki ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

İHA | 30.08.2019 - 04:15..
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde sabah saatlerinde rutin devriye görevi yapan Tuzla Jandarma Karakol Komutanlığı bünyesindeki ekipler, Tuzla mevkiinde zeytinlik alanda bir grup göçmenin gizlendiğini fark ettiler.

Hemen harekete geçen ekipler, yaşları 30 ile 45 arasında değişen 12’si Pakistan, 1’i Fas ve 26 Afganistan uyruklu tamamı erkek göçmenleri ele geçirdi.

YARDIMDA BULUNULDU

Yakaladıkları göçmenleri Cunda Adası’ndaki İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü binasına götüren jandarma ekipleri, burada göçmenlere yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulundular.

Akşam saatlerinde Ayvalık Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolleri yapılan 39 göçmen, daha sonra Çanakkale-Ayvacık’ta bulunan Göç İdaresi Merkezi’ne gönderildi.

Ayvalık’ta 39 göçmen yakayı ele verdi

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