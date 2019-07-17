Ayvalık'ta 40 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, ekipleri Ayvalık ilçesi Tuzla mevkisinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarını alır almaz harekete geçti.

40 GÖÇMEN YAKALANDI

Kısa sürede yakalanan botun içerisinde Afganistan uyruklu 16 erkek, 11 kadın, 13 çocuk olmak üzere toplam 40 göçmen yakalandı.

GÖÇMENLER TESLİM EDİLDİ

Şişme bottan Sahil Güvenlik Botuna alınan kaçmaya çalışan göçmenler daha sonra işlemlerinin yapılması için Ayvalık Limanı'na getirildi. Yapılan sağlık kontrolleri sonrası göçmenler yetkililere teslim edildi.