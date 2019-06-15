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Ayvalık’ta 41 Afgan mülteci kaçarken yakalandı

Yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 41 mülteci yakalandı.

AA | 15.06.2019 - 12:52..
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Aralarında daha önce de aynı yollarla Midilli’ye gitmek isteyen bir ailenin de bulunduğu 41 kaçak, Ege’de görev yapan Ayvalık Sahil Güvenlik botlarının dikkati sayesinde denizde yakalandı.

41 MÜLTECİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu mülteciler, Cunda Sahil Güvenlik Komutanlığı’na, akabinde de Ayvalık Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra da Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Yiyecek, giyecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insanî yardımların yapıldığı 41 Afganistan uyruklu mülteci hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

Ayvalık’ta 41 Afgan mülteci kaçarken yakalandı

Ayvalık’ta 41 Afgan mülteci kaçarken yakalandı

Ayvalık’ta 41 Afgan mülteci kaçarken yakalandı


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