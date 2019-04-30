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Ayvalık’ta 60 göçmen yakalandı

Yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 60 göçmen jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı.

İHA | 30.04.2019 - 15:24..
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Bir istihbarat değerlendiren Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı bünyesindeki ekipler; Ayvalık’ın Küçükköy mahallesi Badavut mevkiinde 60 göçmeni ele geçirdi.

60 GÖÇMEN YAKALANDI

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 17 Irak, 14 Suriye, 9 Kongo Demokratik Halk Cumhuriyeti, 13 Orta Afrika Cumhuriyeti, 5 Somali ve 2 Mali uyruklu göçmenlere Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı’na getirildi.

Ayvalık’ta 60 göçmen yakalandı

HAKLARINDA YASAL İŞLEM YAPILACAK

Burada yiyecek, içecek, kılık, kıyafet ve ilaç gibi insani yardımların yapıldığı 60 göçmenin yasal işlemlerinin ardından Çanakkale Göç İdaresi’ne gönderileceği öğrenildi.
Ayvalık’ta 60 göçmen yakalandı

Ayvalık’ta 60 göçmen yakalandı

Ayvalık’ta 60 göçmen yakalandı

Ayvalık’ta 60 göçmen yakalandı

Ayvalık’ta 60 göçmen yakalandı

Ayvalık’ta 60 göçmen yakalandı

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