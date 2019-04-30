Ayvalık’ta 60 göçmen yakalandı

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Kılıçdaroğlu: Bana saldıranlar PKK'lıydı

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1 Huzurevlerinde kalma yaşını 65'e çıkarma hazırlığı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, "Huzurevlerinde 60 yaşın üstünde aktif yaşlılar kalıyor. Bunu 65'e çıkaracağız." dedi.

2 Toyota hibrite yoğunlaştı Toyota, Türkiye’deki hibrit ürün gamına iki yeni model ekledi.

3 Lideri Kazak kadın olan uyuşturucu çetesine darbe Yalova'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen çeteye yönelik düzenlenen operasyonda, Kazakistan uyruklu çete lideri Yelena K. ve beraberindeki 6 şüpheli gözaltına alındı.

4 Ramazan hilali ilk önce Avustralya'da görülecek Bu yıl ramazan ayının başladığını bildiren hilalin ilk kez Avustralya'da görüleceği Diyanet tarafından açıklandı.

5 5 yaşındaki Yağız'a kaldırımdayken traktör çarptı Acılı aile, traktör sürücüsünün kaza değil, cinayet işlediğini düşünüyor. Haziran'da görülecek davada sürücünün çıkma ihtimali olması ise aileyi içten içe kahrediyor.

6 Diyarbakır'da elektrik ekipleri polis korumasında çalıştı Kentin Sur ilçesinde kaçak elektrikle mücadele etmek için çalışma yapan DEDAŞ ekiplerini polisler vinç tepesinde kalkanla korudu.