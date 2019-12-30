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Ayvalık’ta bacadan çıkan yangın komşu evi yaktı

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede olay yerine gelerek müdahale etmesi sonucu, yangın kontrol altına alındı.

İHA | 30.12.2019 - 16:55..
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, ortak baca yüzünden bitişik dairede çıkan yangın paniğe sebep oldu.

ORTAK BACA YANGINA SEBEP OLDU

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü. İtfaiye ekiplerinin yaptıkları ilk incelemede, yangının komşu dairede yanan sobanın dumanını “sifon baca” denilen sistemle ortak baca hattından tahliye ettiği ve yangının çıktığı evin baca girişinin de kağıt ve yanıcı maddelerle kapatıldığı belirlendi.

Ayvalık’ta bacadan çıkan yangın komşu evi yaktı


YANGINDA CAN KAYBI OLMADI

Evin salon kısmı tamamen küle dönerken, soba bile olmayan evde ciddi maddi hasar oluştuğu öğrenildi. Can kaybının olmadığı yangın ile ilgili soruşturma sürüyor.

Ayvalık’ta bacadan çıkan yangın komşu evi yaktı

Ayvalık’ta bacadan çıkan yangın komşu evi yaktı

Ayvalık’ta bacadan çıkan yangın komşu evi yaktı


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