Ayvalık'taki tekne faciasıyla ilgili 5 kişi tutuklandı

Balıkesir Ayvalık'ta 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan tekne faciası ile ilgili gözaltına alınan T.A., S.G., E.A., T.Y. ve Y.M.’nin emniyetteki sorguları tamamlandı. Ayvalık Devlet Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrollerinin ardından 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

6'SI ÇOCUK 9 KİŞİ ÖLDÜ

Ayvalık açıklarında 3 Mayıs Cuma günü meydana gelen olayda, Afganistan uyruklu 16 kaçak göçmen ve organizatör olan kaptanın bulunduğu teknenin batması sonucu 6’sı çocuk, toplam 9 kişi hayatını kaybetmişti. Sahil güvenlik ekipleri, 5 kaçak göçmeni ise sağ olarak kurtarmıştı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Halen kayıp olan Afganistan uyruklu 2 çocuk ile tekneyi kullanan organizatörün bulunması için arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.