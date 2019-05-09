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Ayvalık'taki tekne faciasıyla ilgili 5 kişi tutuklandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 9 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından gözaltına alınan 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DHA | 09.05.2019 - 09:32..
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Balıkesir Ayvalık'ta 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan tekne faciası ile ilgili gözaltına alınan T.A., S.G., E.A., T.Y. ve Y.M.’nin emniyetteki sorguları tamamlandı. Ayvalık Devlet Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrollerinin ardından 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayvalık'taki tekne faciasıyla ilgili 5 kişi tutuklandı

6'SI ÇOCUK 9 KİŞİ ÖLDÜ

Ayvalık açıklarında 3 Mayıs Cuma günü meydana gelen olayda, Afganistan uyruklu 16 kaçak göçmen ve organizatör olan kaptanın bulunduğu teknenin batması sonucu 6’sı çocuk, toplam 9 kişi hayatını kaybetmişti. Sahil güvenlik ekipleri, 5 kaçak göçmeni ise sağ olarak kurtarmıştı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Halen kayıp olan Afganistan uyruklu 2 çocuk ile tekneyi kullanan organizatörün bulunması için arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Ayvalık'taki tekne faciasıyla ilgili 5 kişi tutuklandı

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