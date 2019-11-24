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Ayvaz Korkmaz İstanbul'da yakalandı

Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla, İstanbul'daki villasında yakalandı.

DHA | 24.11.2019 - 11:51..
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İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 1998'de işlenen bir cinayete ilişkin hakkında arama kararı bulunan eski suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz'ı yakalamak için çalışma başlattı.

Ayvaz Korkmaz İstanbul'da yakalandı VİDEO

UZUN SÜREDİR ARANIYORDU

1990'lı yılların sonunda işlenen birçok cinayette doğrudan ya da dolaylı parmağı olduğu belirlenen ve  çete soruşturması kapsamında uzun süredir aranan suç örgütü elebaşı Ayvaz Korkmaz'ın Büyükçekmece'de bir villada olduğu belirlendi.

Düzenlenen operasyonda Korkmaz ve villada beraberindeki kızı ve Korkmaz'ın en yakınındaki isimlerden çeşitli mahkemelerce aranan M.A. gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ve 690 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

POLİSE 'DAYILANDI'

Yakalandıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Ayvaz Korkmaz, kızı ve adamı, sorguya alındı. Sorgusunun ardından Emniyet Müdürlüğü'nden çıkarılırken polislere direnen Korkmaz, polislere 'hayırdır', 'ben binerim', 'yavaş' şeklinde çıkışlar yaptı.

Ayvaz Korkmaz İstanbul'da yakalandı

5 CİNAYET 10 YARALAMA

Yeraltı örgütleri arasındaki pek çok kanlı hesaplaşmada adı sıkça duyulan çete lideri, geçmiş yıllarda gerçekleşen 5 cinayet ile 10 silahlı yaralama olayının doğrudan faili, çok sayıda cinayetin de 'azmettiricisi' olmakla suçlanırken, operasyona gerekçe gösterilen soruşturmanın, 1998 yılında işlenen çifte cinayetten sorumlu tutulduğu ve ''tasarlayarak adam öldürme suçundan" kesinleşmiş 15 yıl 9 ay hapis cezası olduğu kaydedildi.

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