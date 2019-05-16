Ayvaz yeni ödüller için piste çıkıyor

TÜBİTAK'ın 6-12 Ağustos 2018 tarihleri arasında Kocaeli Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirdiği Alternatif Enerjili Araç Yarışları'nda, "Tanıtım ve Yaygınlaştırma Ödülü" ile "Kurul Özel Ödülü" alan Ayvaz elektromobil, yeniden pistlerde yerini alacak.

Yarışlarda ağırlığının 350 kilogram olması nedeniyle zorlanan Ayvaz'ın, ağırlığı 120 kilograma düşürülecek. Ayvaz'ın ayrıca kaportası ve şasesi değiştirilerek, yeni görünüm kazandırılacak.

İKİ ÖDÜL GELDİ

Yeni görüntüsü 3 boyutlu yazıcı üzerinden çıkarılan Ayvaz ile ilgili öğrenciler, çalışmalara başladı. Makina Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Alaattin Osman Emiroğlu, Ayvaz ile geçen yıl elektromobil yarışlarına katıldıklarını, öğrencilerinin üstün gayretleri ile iki ödül aldıklarını söyledi.

AĞIRLIK NEDENİYLE VERİMLİLİKTE SIKINTILAR YAŞANDI

Ayvaz'ın 3 aylık bir süreçte gece gündüz demeden yapılan çalışmanın sonucunda ortaya çıktığını aktaran Emiroğlu, "Dış kabuğunun tamamı, öğrencilerimizin el emeğiyle üretilmiş bir ürün. Körfez Pisti'nde düzenlenen yarışta 30 turu tamamlayan sayılı araçlardan bir tanesi Ayvaz oldu fakat geçen yıl araç tasarlanırken, ağırlık problemi fazla düşünülmedi. Bu araç 350 kilogram. Ondan dolayı verimlilikte sıkıntılar yaşandı." dedi.

"YENİDEN BAŞARI İSTİYORUZ"

Emiroğlu, Ayvaz'ın ağırlığını 120 kilograma kadar düşürmeyi planladıklarını belirterek, yeni tasarımlı Ayvaz ile yarışmalarda daha iddialı olduklarını dile getirdi. Bu yıl 17-21 Eylül tarihlerindeki TÜBİTAK yarışmasının eski Atatürk Havalimanı'nda düzenleneceğini anlatan Emiroğlu, "Geçen seneki başarılarımızı tekrarlamak istiyoruz. Bu sene biraz daha tasarıma odaklandık ve geliştiriyoruz. Ayvaz'ın kaportasını tamamen yenilemeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

ŞASE VE KABUĞU DEĞİŞECEK

Makine Mühendisliği dördüncü sınıf öğrencisi ve takım kaptanı Cihan Yüceoğlu da geçen yıl yapılan yarışların ardından araç üzerinde yeni çalışmalara başladıklarını anlatarak, "Tasarımda ve yerlilik oranının nasıl artırılması konusunda arkadaşlarla düşünmeye başladık. Şu an gayet iyi yerdeyiz. Ayvaz'ın şase ve kabuğu değişecek. Şaseyle ilgili çalışmamız bitmiş durumda. Kabuk için çalışmalarımız devam ediyor. Yakın zamanda yeni Ayvaz ile pistlerde olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.