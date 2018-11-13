Azap: 'Yılda 10 milyon insan hayatını kaybedecek'

KLİMİK Derneği ‘13-19 Kasım Antibiyotik Farkındalık Haftası’ kapsamında Taksim Point Otel’de bir panel düzenledi. Panel öncesinde KLİMİK Derneği Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap önemli açıklamalarda bulundu.

''2050 YILINDA 10 MİLYON İNSAN HAYATINI KAYBEDECEK''

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) antibiyotik kullanımında yaklaşan tehlikeye dikkat çekti. Dernek Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, "Yapılan bilimsel tahminler şunu söylüyor; 2050 yılında, yılda 10 milyon insan antibiyotik dirençli bakteriler nedeniyle hayatını kaybedecek. Bu rakam, bütün trafik kazaları ve bütün kanserlerin toplamından daha fazla bir rakama işaret ediyor" dedi.

RAPOR AÇIKLANDI

Antibiyotiklere direnç açısından Türkiye’nin riskli bir ülke olduğunu belirten Prof. Dr. Alpay Azap, "Türkiye’de ve dünyada antibiyotik direncinin boyutlarını konuşacağımız ve buna yönelik çözüm önerilerini masaya yatıracağımız bir sempozyumumuz olacak. Antibiyotik direnci önemli bir sorun. Geçen hafta OECD önemli bir rapor açıkladı. O raporda da görüldüğü üzere, dünya genelinde bakteriler antibiyotiklere giderek direnç kazanmaktalar.

''YILDA 750 BİN KİŞİYİ KAYBEDİYORUZ''

Antibiyotik direncinin en yüksek olduğu ülke; Türkiye. OECD ülkeleri arasında bir numaradayız. Antibiyotik dirençli bakteriler nedeniyle enfeksiyonların tedavisi çok zorlanıyoruz artık. Hastaları kaydediyoruz. Yılda 750 bin kişinin antibiyotik dirençli bakteriler nedeniyle öldüğünü gösteriyor. Yani, bir Erzurum ve Ordu ilimiz kadar insanı antibiyotik dirençli bakteriler nedeniyle kaybediyoruz" diye konuştu.

''2030'DA TEDAVİ İÇİN 3 BUÇUK TRİLYON DOLAR HARCANACAK''

Antibiyotik dirençli bakterilerin tedavileri yüzünden 30 milyon kişinin yoksulluk sınırın altında yaşayacağını belirten Başkan Azap,’’ İnsan sağlığının yanında paranın lafı olmaz ancak bu meselenin ciddi bir maddi boyutu var. 2030 yılına geldiğimizde antibiyotik dirençli bakterileri tedavi etmek için harcanacak para dünya genelinde 3 buçuk trilyon dolar. 2030 yılında bu harcamalar nedeniyle dünya genelinde 30 milyona yakın kişinin sırf buharcamalar yüzünden gelir kaybına uğrayacağı ve yoksulluk sınırının altına düşeceği belirtiliyor. Bu meselenin çok farklı boyutları var’’ şeklinde konuştu.

TIBBIN İFLASI SÖZKONUSU

Dünyanın "tıbbın iflası" noktasına doğru ilerlediğini savunan Azap, "Dirençli bakteri enfeksiyonu riski nedeniyle bugünlerde kolaylıkla yapılabilen binlerce insanın hayatını kurtaran tıbbi girişimler yapılamaz olacak. Organ nakilleri yapılamaz hale gelecek. Kanser kemoterapileri yapılamayacak. Bu gerçekten insanlığı tehdit eden önemli bir sorun’’ dedi.