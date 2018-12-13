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Azatlama nedir

Eskiden artık işe yaramayan at, eşek gibi yük hayvanlarının doğaya salınmasına "Azatlama" denir.

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Türk edebiyatının usta yazarı Abbas Sayar'ın, 'Yılkı Atı' kitabını çoğumuz okumuşuzdur. Kitapta, yıllarca sahibine hizmet eden Yılkı Atı'nın artık işe yaramadığını, sahibi tarafından doğaya salındığının hikayesi oldukça dramatikti.

GÜÇTEN DÜŞEN HAYAVANLAR

Yılkı Atı kitabında da yazar "Azatlama"dan bahseder. Ve bu durumu güçten düşen hayvanlar olarak niteler.

Azatlama nedir

ÇARESİZ ÖZGÜRLÜK

Farsça'da âzâd, serbest bırakmak, salıvermek anlamındaki kel,meden türeyen "Azatlamak", günümüzde her ne kadar kullanılmasa da, çaresiz özgürlüğe kavuşan hayvanları tarif eder.

Azatlama nedir

İNZİVA DÖNEMİ

Sadece at, eşek, katır gibi hayvanlar için geçerli olmayan" Azatlama", diğer bütün yük hayvanları için de anlam kazanır.

Onlar için bir nevi emekli hayatı olabilecek inziva dönemi, senelerce yaşadıkları ahırda değil, doğada oluyor.

Azatlama nedir



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