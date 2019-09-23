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Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında bir asker şehit oldu

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında Azerbaycan ordusundan bir asker, Ermenistan askerlerince açılan ateş sonucu şehit düştü.

AA | 23.09.2019 - 11:02..
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ramin Abdulrehmanov isimli askerin, dün yanlışlıkla mevziler arasındaki alana girdiği ve Ermeni askerlerince vurulduğu bildirildi.

"AZERBAYCAN ORDUSU PROVOKASYON YAPMIYOR"

Açıklamada, hayatını kaybeden askerin naaşının güvenli şekilde tahliye edilmesi için Azerbaycan tarafının, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne başvuruda bulunduğu belirtildi.

Bakanlık, Ermenistan medyasının, Azerbaycan ordusunun cephe hattında provokasyon yaptığı yönündeki iddialarını da yalanladı.

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