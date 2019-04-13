Azerbaycan, ham petrolü şifa kaynağı olarak kullanıyor

Azerbaycan, vücut ağrıları çekenlerin ham petrol tedavisi ile şifa bulduğuna ya da ağrıları hafiflettiğine inanılan bir merkez haline gelmeye başladı.

Günden güne yaygınlaşan ve sağlık turizmine dönüşen ham petrol ile tedavi yöntemi, özellikle de eklem ağrısı sorunu yaşayanların uğrak mekanı.

DOĞAL TEDAVİNİN TARİHİ 1900’LERİN BAŞINA DAYANIYOR

Azerbaycan'ın zengin petrol yatakları, 19'uncu yüzyılın ortalarında keşfedildi ve o sırada Rus yönetiminin bir parçası olan ülke, dünyada ticari petrol üretimine başlayan ilk noktalardan biri haline geldi.

"TİCARİ DEĞİL SAĞLIK ALANINDA UYGUN"

Petrol ihracatı, Azerbaycan ekonomisinin en büyük gelir kaynaklarından biri olsa da Naftalan'daki ham petrolün, ticari kullanıma uygun olmadığı belirtiliyor. Bunun yerine kas, cilt, kemik ve eklem ağrılarının yanı sıra jinekoloji ve nöroloji sorunlarını tedavi etmek için kullanılıyor.

EKLEM AĞRILARI AZALDI

Bu umutla Azerbaycan'a gelen 60'lı yaşlardaki Tataristan vatandaşı Sulfiya, ülkenin kuzeybatısındaki Naftalan kentine gitti. Tam 10 gün boyunca bir petrol kaplıcasında kalan ve her gün 10'ar dakikalık seanslarla ham petrol banyosu yapan kadın, bu sürenin sonunda şikayetçi olduğu eklem ağrılarının ciddi oranda azaldığını dile getirdi. Naftalan, her ne kadar çatışmaların yaşandığı işgal altındaki Dağlık Karabağ'a yakın olsa da şifa arayan ziyaretçilerin buraya gelmesini engellemiyor.