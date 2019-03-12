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Azerbaycan-İran sınırını geçmeye çalışan kişi öldürüldü

Azerbaycan-İran sınırında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan grupla Azerbaycan sınır muhafızları arasında çıkan çatışmada 1 kişi ölü ele geçirildi.

AA | 12.03.2019 - 13:28..
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Azerbaycan Devlet Sınır Koruma Hizmetinden yapılan açıklamada, Yardımlı ilinin Ostair köyü kırsalında İran'dan Azerbaycan'a geçmeye çalışan bir grupla sınır muhafızları arasında çatışma çıktığı bildirildi.

ÖLÜ OLARAK ELE GEÇİRİLDİ

Grubun "dur" ihtarına uymayarak ateş açtığı, sınır muhafızlarının da karşılık vermek zorunda kaldıkları belirtilen açıklamada, 6 kişilik gruptan 5 kişinin taşıdıkları yükleri bırakarak kaçtıkları, içlerinden birinin ise ölü olarak ele geçirildiği kaydedildi.

Azerbaycan-İran sınırını geçmeye çalışan kişi öldürüldü

1 AZERBAYCAN ASKERİ ŞEHİT OLMUŞTU

Olay yerinde 4 büyük paket içerisinde çok miktarda eroin ile başka uyuşturucu maddeler, bir av tüfeği ve mermi bulunduğu bildirilen açıklamada, Azerbaycan Devlet Sınır Koruma Hizmeti Komutanı Elçin Guliyev'in olay yerine gelerek incelemeler yaptığı, İranlı yetkililerle kaçan kişilerin yakalanması için iş birliği konusunu görüştüğü ifade edildi.

Azerbaycan-İran sınırında 10 Mart'ta da kaçakçılar ve Azerbaycan sınır muhafızları arasında çatışma çıkmış, 1 Azerbaycan askeri şehit düşmüştü.

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