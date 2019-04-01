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Azerbaycan özel bir tatbikat yaptı

Azerbaycan Hava Savunma Birlikleri, taktiksel ve özel tatbikat gerçekleştirdi.

İHA | 01.04.2019 - 15:59..
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Savunma Bakanı Zakir Hasanov tarafından onaylanan 2019 askeri eğitim tatbikatları planında verilen taktikler doğrultusunda, hava savunma birliklerinin tatbikatları yapıldı.

Azerbaycan özel bir tatbikat yaptı

TATBİKAT YAPILDI

Tatbikat sırasında Zenit füze sistemi birlikleri, başlangıç pozisyonlarına hareket etme, hazırlık ve kamuflaj görevlerini uyguladı.

Azerbaycan’dan özel tatbikat VİDEO

Azerbaycan özel bir tatbikat yaptı

FÜZE BİRLİKLERİ DE TATBİKATTAYDI

Füze birlikleri ayrıca, önemli nesneleri hava saldırısından korumak ve düşmanın füze saldırılarından korumak doğrultusunda görevler gerçekleştirdi.

Azerbaycan özel bir tatbikat yaptı

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