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Azerbaycan sokaklarında korona sessizliği

Koronavirüs salgınına karşı tedbirlerin alındığı başkent Bakü'nün cadde ve sokaklarında insan yoğunluğu azaldı.

AA | 19.03.2020 - 13:57..
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Azerbaycan, Nevruz Bayramı öncesi olmasına rağmen sakin bir havaya büründü.

Başkent Bakü'de, koranavirüs önlemleri çerçevesinde vatandaşlar sokağa çıkmayınca kentin kalabalığa alışkın meydanları boş kaldı.

EĞLENCE MEKANLARI KAPALI

Önlemler kapsamında lokanta ve kafelerin saat 21.00'de kapandığı Bakü'de, bu mekanları çok az insanın kullandığı gözlemleniyor. Barlar ve gece kulüpleri ise hükümetin aldığı karar gereği kapalı.

Azerbaycan sokaklarında korona sessizliği

İBADETHANELER KAPALI TUTULUYOR

Bakü ve diğer illerdeki cami ve diğer ibadethaneler de önlemler kapsamında kapalı tutuluyor. Alışveriş merkezleri açık fakat hareketlilik çok az. Nevruz Bayramı dolayısıyla özellikle marketlerde yoğunluk gözlemleniyor.

BAKÜ'YE GİRİŞLER DURDURULDU

Tedbirler kapsamında bugünden itibaren Bakü, Sumgayıt ve Abşeron şehirlerine diğer bölgelerden seyahatler 29 Mart'a kadar yasaklandı. Kentin girişlerinde tüm araçlar kontrol ediliyor ve diğer illere kayıtlı vatandaşlarla araçlar geri gönderiliyor.

Azerbaycan sokaklarında korona sessizliği

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI DEZENFEKTE EDİLİYOR

Bakü'de halkın en fazla kullandığı toplu taşıma aracı olan metroda ve şehir içi ulaşımda hizmet veren otobüslerde, her akşam temizlik çalışması yapılıyor.

Azerbaycan'da bugüne kadar toplam 34 koronavirüs vakası tespit edildi. Taşıyıcılardan biri hayatını kaybetti, 10 hasta sağlığına kavuştu; 23 hastanın tedavisi devam ediyor.

Azerbaycan sokaklarında korona sessizliği

Azerbaycan sokaklarında korona sessizliği

Azerbaycan sokaklarında korona sessizliği

Azerbaycan sokaklarında korona sessizliği

Azerbaycan sokaklarında korona sessizliği

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