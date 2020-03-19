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Azerbaycan'da 60 milyon tonluk petrol rezervi bulundu

Hazar Denizi'nin Azerbaycan'a ait bölümünde, kıyıdan 120 kilometre mesafede yeni petrol yatağı bulundu.

AA | 19.03.2020 - 17:54..
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Azerbaycan, yeni petrol rezervi buldu.

Ülkenin Petrol Şirketi SOCAR, Norveç'in Equinor şirketi ile yapılan ortak çalışmada, "Karabağ" ismi verilen yatakta 60 milyon ton rezerv bulunduğunun kesinleştiğini bildirdi.

NORVEÇLİ ŞİRKETLE ORTAK İŞLETME

Açıklamada, söz konusu petrol sahasının SOCAR ve Equinor tarafından ortak işletileceği belirtildi.

Hazar Denizi'nde 1959'da beri bilinen Karabağ yatağında 1997-98 yıllarında da keşif kazıları yapılmış, o dönemde yeterli rezerv bulunamadığı için sonuç alınamamıştı.

Azerbaycan'da 60 milyon tonluk petrol rezervi bulundu

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