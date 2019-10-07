Azerbaycan'da hoparlörden ezan okumaya yasak geldi

Azerbaycan, ilginç sayılacak bir karara imza attı.

Ülke, hoparlörden ezan okumayı yasakladı.

Bundan sonra imam ve müezzinler, ezanı çıplak sesle okuyacak.

ŞİKAYET GELDİĞİ BELİRTİLDİ

Bu kararın alınmasının ardında yatan sebep olarak ise; hasta ve çocukların rahatsız olması gösterildi. Diyanet İşleri Başkanlığı görevindeki Kafkas Müslüman İdaresi ise yaptığı açıklamada; "Halktan şikayet geldi. Bu ezanın yasaklanması değil. Sadece hoparlörü kaldırdık. Müezzinler, geçmiş yıllarda olduğu gibi minareden çıplak sesle ezan okumaya başladı." dedi.

PROTESTO EDİLDİ

Bu karar, Bakü'deki camilerde protesto edildi. Sultanali Camii cemaati, alınan karara "Ezanı duymak, ruhani vazifemizi anımsamak için önemli. Bu kadar gürültü varken; ezanı nasıl duyacağız? Hristiyan devletler çan sesini yasaklıyor mu? Bu yasak Ateist-Bolşevik uygulamalarını hatırlatıyor." diye tepki gösterdi.

İMAM YASAĞI SAVUNDU

Sultanali Camii İmamı İbrahim Yarıyev ise; "Biz Suudi Arabistan veya İran gibi din devleti değiliz. Demokratik bir devletiz. Rahatsız edilmemek isteyenlerin haklarına saygı göstermemiz lazım." diyerek yasağı savundu.