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Azerbaycan'da MİT operasyonu

MİT, yurt dışında aranan FETÖ mensubu bir öğretmeni, Azerbaycan'da yakaladı.

AA | 29.12.2018 - 13:05..
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FETÖ ile mücadele kapsamında yurt dışı operasyonlarına devam eden MİT, hakkında arama kararı bulunan Mehmet Gelen'i takibe aldı.

BELARUS'A GİRMEYE ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Azerbaycan'da faaliyetleri durdurulan FETÖ'nün okullarında öğretmenlik yapan Gelen'in, sahte pasaportla Belarus'a girmeye çalışırken yakalandığı belirlendi. MİT Başkanlığı, Belarus'un yasal işlemlerden sonra Azerbaycan'a iade ettiği FETÖ'cü öğretmen Gelen'i başarılı bir operasyonla yakaladı.

"Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla aranan Mehmet Gelen, Azerbaycan'dan alınarak Türkiye'ye götürüldü.

 

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