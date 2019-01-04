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Azerbaycan’da yakalanan FETÖ'cü tutuklandı

FETÖ operasyonunda Azerbaycan’da yakalanarak Türkiye’ye getirilen Mehmet G., cezaevine gönderildi.

İHA | 04.01.2019 - 17:04..
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Azerbaycan’da faaliyetleri durdurulan FETÖ okullarında öğretmenlik yaptığı tespit edilen Mehmet G., Azerbaycan güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Devreye giren Türk güvenlik güçleri, Gelen’i 29 Aralık 2018’de yurda getirdi.

İFADESİ ALINDI

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim eden şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi. Mehmet G., soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı’ya ifade vermesinin ardından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Mehmet G., mahkemedeki sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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