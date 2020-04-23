Azerbaycan'daki 185 Türk vatandaşı Ankara'ya getirildi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, yurt dışındaki Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Azerbaycan'dan Türk vatandaşlarını getiren THY "Kilis" uçağı, Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

YOLCULAR, KONTROLDEN GEÇİRİLDİ

Uçağa ilk olarak sağlık görevlileri girdi ve yolcuların vücut ısılarını ölçtü. Daha sonra bebek arabaları ve yolcuların valizleri uçaktan indirildi.

Toplanan pasaportların kontrol edilmesinin ardından yolcular, uçaktan sırayla aprona inip valizlerini alarak otobüslere yerleşti.

Azerbaycan'daki 185 Türk vatandaşı THY uçağıyla yurda getirildi VİDEO

TÜRK BAYRAĞI TAŞIDI

Bu sırada bastonla yürüyen 59 yaşındaki Hanife Mandacı ile bazı erkek yolcuların, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı taşıdığı görüldü.

ZONGULDAK'TA 14 GÜN KARANTİNA

Yolcular, 14 günlük karantina sürecini geçirecekleri Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirilmek üzere Zonguldak'a gönderildi.