taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9179
Euro
6.5319
Altın
1492.88
Borsa
93981.39
Gram Altın
284.016
Bitcoin
49486.17

Azerbaycan'dan Mehmetçik'e destek

Kahraman Mehmetçiğimizin sürdürdüğü operasyona bir destek de Azerbaycan'dan geldi.

DHA | 14.10.2019 - 21:35..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Başyardımcısı Ali Hasanov, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirilen Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) medya buluşmasında, Demirören Haber Ajansı’na, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekatı hakkında açıklamalarda bulundu.

İki kardeş ülkenin her zaman birbirlerini desteklediğini, dünya arenasında uluslararası ve bölgesel öneme sahip her konularda ortak bir tavır sergilediğine dikkat çeken Hasanov, “Azerbaycan ve Türkiye'de yaşayan halklar, tek millet olarak iki devleti temsil ettiklerine bakmadan bütün meselelerde birlikte oldular ve birlikte olmaya devam edecekler. Azerbaycan, Türkiye'nin uluslararası sürdürdüğü politikayı her zaman desteklemiştir. Türkiye’de ne yaşanıyorsa, burada da biz yaşıyoruz” dedi.

“AZERBAYCAN’DA AYNI SORUNLARLA MÜCADELE ETTİ”

Azerbaycan'ın da benzer sorunlar ile mücadele ettiğini ifade eden Hasanov, “Türkiye’nin yaşadığı bütün sorunları Azerbaycan da yaşıyor. Azerbaycan daima Türkiye’nin yanındadır. Tüm olaylarda, ister 15 Temmuz Darbe Girişimi’nde, ister daha sonra yaşanan olaylarda, Türkiye’nin yaptığı tüm operasyonlarda Azerbaycan Türkiye’ye ilk desteği vermiştir ve vermeye devam edecektir” şeklinde konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Lüksemburglu bakan AB’nin güçsüzlüğünü itiraf etti

Lüksemburglu bakan AB’nin güçsüzlüğünü itiraf etti

217
Hastalıktan sonra Devlet Bahçeli'nin ilk görüntüsü

Hastalıktan sonra Devlet Bahçeli'nin ilk görüntüsü

528
Büyükşehir belediye başkanları WhatsApp grubu kuruldu

Büyükşehir belediye başkanları WhatsApp grubu kuruldu

145
BBC'den tepki toplayan haber

BBC'den tepki toplayan haber

155
Emre Can ve İlkay'dan 'savaşa karşıyız' çıkışı

Emre Can ve İlkay'dan 'savaşa karşıyız' çıkışı

418
Londra'da CHP toplantısında ortalık karıştı

Londra'da CHP toplantısında ortalık karıştı

365
Suriye, YPG'lileri terörist ilan etti

Suriye, YPG'lileri terörist ilan etti

98
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir