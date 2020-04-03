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Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen 150 kişi karantinada

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen yaklaşık 150 Türk vatandaşı koronavirüs tedbirleri kapsamında Muğla'da 14 günlük karantinaya alındı.

İHA |
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Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen 150 kişi karantinada

Dünya genelinde etkili olan koronavirüs nedeniyle yurt dışında yaşayan vatandaşlar Türkiye'ye dönmeye devam ediyor.

150 TÜRK VATANDAŞI 14 GÜNLÜK KARANTİNAYA ALINDI

Üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesinin ardından, koronavirüs tedbirleri kapsamında boşaltılan öğrenci yurtlarında yurt dışından gelenler karantina altına alınıyor. Bu tedbirler kapsamında bugün akşam saatlerinde Azerbaycan'dan gelen 150 Türk vatandaşı koronavirüs tedbirleri kapsamında boşaltılan Muğla'daki KYK Milli Piyango Yurdunda 14 günlük karantinaya alındı.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen 150 kişi karantinada

VATANDAŞLAR KARANTİNA SONRASI MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLECEK

Dalaman Havaalanına indikten sonra 7 otobüsle Muğla'ya getirilen vatandaşlar, yurt girişinde valizleriyle sıraya girerek tek tek sağlık kontrolünden geçirilirken, geniş güvenlik önlemi aldı. Bu kapsamda karantinaya alınan vatandaşlar, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak. Karantina sonrası vatandaşlar memleketlerine gönderilecek.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen 150 kişi karantinada

"MİSAFİRLERİMİZİ HAZIR DURUMDA BEKLİYORUZ"

Konuyla İlgili açıklama yapan Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, "Koronavirüs ile mücadele kapsamında yurt dışında olan vatandaşlarımızın belli bir bölümü, Azerbaycan Bakü'den gelen bir ekibe karantina süreci boyunca ev sahipliği yapacağız. Tüm hazırlıklarımızı yaptık. Valimizin ve Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda, misafirlerimizi hazır durumda bekliyoruz" diye konuştu.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen 150 kişi karantinada

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