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Azerbaycan'dan Türkiye'ye tam destek

Karabağ'da kolunu kaybeden gazi, Barış Pınarı Harekatı için destek videosu çekerek sosyal medyadan paylaştı.

Haber Merkezi | 13.10.2019 - 12:01..
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Türkiye, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG'ye büyük darbeler vurmaya başladı.

Teröristlere yönelik operasyona Avrupa ülkelerinden tepkiler gelirken, Azerbaycan Türkiye'nin yanında olduğunu dünyaya duyurdu.

Azerbaycan'ın Karabağ'da gazi olan askeri de Türkiye için destek videosu çekerek sosyal medya hesabından paylaştı.

"TÜRK  ORDUSUNUN YANINDAYIM"

Karabağ gazisi asker, "İslam'ın son ordusu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de teröristlere karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na, ben bir Karabağ gazisi olarak ikinci vatanım olarak Türkiye için canımı vermeye hazırım. Buradan Türk ordusunun yanında olduğunu beyan ediyorum. Ey Kahraman Türk ordusu Allah yar ve yardımcınız olsun. Sefer sizin, zafer Allah'ındır." dedi.

Karabağ gazisinden Türkiye'ye tam destek VİDEO

Azerbaycan'dan Türkiye'ye tam destek

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