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Azerbaycanlı sevgilisini 55 bıçak darbesiyle öldürdü

Burdur'da Azerbaycan uyruklu 24 yaşındaki Ganıra Cabbarova, tartıştığı erkek arkadaşı 24 yaşındaki Halil A. tarafından 55 defa bıçaklandı, Cabbarova hayatını kaybetti.

DHA | 03.01.2019 - 17:19..
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Burdur'un Karamanlı ilçesindeki bir barda dün eğlenen Ganıra Cabbarova ve erkek arkadaşı Halil A., gece Gölhisar ilçesindeki evlerine dönmek için taksiyle yola çıktı.

55 KEZ BIÇAKLADI

İddiaya göre, takside tartışan ikili, Tefenni-Çavdır karayolu Beyköy yol ayrımında araçtan indi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halil A., Cabbarova'yı çeşitli yerlerinden 55 kez bıçakladı.

Azerbaycanlı sevgilisini 55 bıçak darbesiyle öldürdü VİDEO

KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Olayı gören taksi şoförü Ali T., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirip yardım istedi. Acil çağrı üzerine bölgey,e jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kadının öldüğü belirlendi.

Azerbaycanlı sevgilisini 55 bıçak darbesiyle öldürdü

HALİL A. GÖZALTINA ALINDI

İncelemelerden sonra Cabbarova'nın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Taksi şoförü Ali T.'nin yakaladığı Halil A. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Azerbaycanlı sevgilisini 55 bıçak darbesiyle öldürdü

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