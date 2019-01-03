Burdur'un Karamanlı ilçesindeki bir barda dün eğlenen Ganıra Cabbarova ve erkek arkadaşı Halil A., gece Gölhisar ilçesindeki evlerine dönmek için taksiyle yola çıktı.
55 KEZ BIÇAKLADI
İddiaya göre, takside tartışan ikili, Tefenni-Çavdır karayolu Beyköy yol ayrımında araçtan indi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halil A., Cabbarova'yı çeşitli yerlerinden 55 kez bıçakladı.
Azerbaycanlı sevgilisini 55 bıçak darbesiyle öldürdü VİDEO
KADIN HAYATINI KAYBETTİ
Olayı gören taksi şoförü Ali T., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirip yardım istedi. Acil çağrı üzerine bölgey,e jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kadının öldüğü belirlendi.
HALİL A. GÖZALTINA ALINDI
İncelemelerden sonra Cabbarova'nın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Taksi şoförü Ali T.'nin yakaladığı Halil A. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.